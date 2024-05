Cervejaria oficial das Olimpíadas sorteia fãs para assistir os Jogos Olímpicos em Paris

Participantes podem ganhar prêmios como minigeladeiras + R$ 500,00 em cartão pré-pago, vouchers digitais para usar no Zé Delivery e coolers Corona

Faltando 65 dias para a abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a Corona Cero, cerveja oficial do evento, cria os "Momentos de Ouro em Paris", com direito a viagens com acompanhante para a “Cidade Luz”, além de oferecer mais de 500 prêmios instantâneos todos os dias.