COPA DO MUNDO 2026

Brasil jogará Eliminatórias da Copa na Fonte Nova em novembro

A Seleção enfrentará o Uruguai na última data Fifa do ano

Da Redação

Publicado em 6 de outubro de 2024 às 08:28

Arena Fonte Nova Crédito: Divulgação

O último jogo da Seleção Brasileira no ano acontecerá na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. O Brasil enfrentará a Seleção do Uruguai no dia 19 de novembro, na última data Fifa de 2024.

O jogo é válido pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e teve o local confirmado pela CBF nesta sexta-feira (4). Antes da definição de Salvador, foi cogitado realizar a partida na Arena da Amazônia, em Manaus, mas a qualidade do gramado impediu a decisão.

A Fonte Nova cumpre todas as exigências para receber o jogo, possuindo centros de treinamentos de alto padrão, rede hoteleira e malha aérea para atender torcedores e delegações.

A partida contra o Uruguai não é a próxima da canarinha, que ainda encontra a Venezuela no país deles no dia 14 de novembro, pela 11ª rodada das eliminatórias. Antes disso, serão disputados ainda jogos contra o Chile, em Santiago, no dia 10 de outubro, e contra o Peru, em Brasília, no dia 15.

Atualmente, a seleção está em quinto lugar nas eliminatórias da copa, com dez pontos. À frente do Brasil, estão Argentina, com 18 pontos, Colômbia, com 16, Uruguai, com 15, e Equador, com 11.

São seis vagas para as dez seleções que disputam a classificação direta. A seleção que ficar em sétimo nas eliminatórias, recebe ainda a chance de disputar a repescagem.