Brasil se despede do Mundial de judô sem medalha e com derrota para o Usbequistão

O Brasil encerrou sua participação no Mundial de Judô, disputado em Abu Dabi, sem medalhas e com uma dura eliminação na disputa por equipes mistas, nesta sexta-feira. Os atletas brasileiros foram derrotados logo no primeiro confronto, com o Usbequistão, nos Emirados Árabes Unidos.