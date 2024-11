ARENA FONTE NOVA

Brasil x Uruguai terá parquinho infantil na beira do gramado aberto durante o jogo

A Esquadrão Arena Kids conta com brinquedos infláveis, um mini campo de futebol e uma brinquedoteca

Pais e filhos que amam futebol têm uma nova opção para curtir os jogos na Arena Fonte Nova com a Esquadrão Arena Kids. O espaço reservado para crianças fica na beira do campo, e oferece diversos brinquedos para entreter os pequenos durante os jogos.

A estrutura estará disponível para uso durante o jogo entre Brasil e Uruguai, disputado nesta terça-feira (19), pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. As crianças que foram à partida poderão assistir os jogadores a poucos metros, e se divertir durante o jogo.

A área preparada para os pequenos conta com brinquedos infláveis, um mini campo de futebol e uma brinquedoteca, acompanhados por monitores especializados para cuidar das crianças durante o jogo.

Para torcedores que estiverem no Camarote, é possível acessar assentos exclusivos nas cadeiras inferiores próximas aos pequenos. Nesse caso, crianças e adultos têm direito a um serviço all inclusive de alimentação, com bebidas alcoólicas à parte. A estrutura também oferece uma área de alimentação própria.