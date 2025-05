É OURO!

Brasileira de 14 anos quebra recorde mundial e é campeã sub-17 no levantamento de peso

Isanelly da Silva levantou 57kg no arranco e 77kg no arremesso, somando 134kg na competição

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de maio de 2025 às 09:43

Isanelly é campeã mundial sub-17 de levantamento de peso Crédito: International Weightlifting Federation/Divulgação

A brasileira Isanelly Cristina, de apenas 14 anos, cravou seu nome na história. A jovem atleta de Nova Iguaçu-RJ quebrou o recorde mundial no arremesso e levou dois ouros e um bronze na categoria feminina até 40kg no Campeonato Mundial Sub-17 de levantamento de peso, em Lima, no Peru, na última quarta-feira (30).>

A primeira medalha veio na disputa do arranco. Após falhar nas duas primeiras tentativas, com 56kg e 57kg, Isanelly conseguiu levantar 57kg e ficou com a terceira colocação da prova. >

Já no arremesso, Isanelly impressionou ao aguentar incríveis 77kg - o dobro de seu peso corporal -, foi a campeã e quebrou o recorde mundial sub-17. O peso foi 1 kg a mais do que o levantado pela indiana Preetismita Bhoi, detentora da marca até então. A brasileira também levou o ouro no total com os 134kg levantados na soma das duas provas.>