DIA DE TURISTA

Carlo Ancelotti tira manhã de sábado para conhecer Cristo Redentor e ganha bênção de padre

Técnico da seleção brasileira pousou para fotos com fãs

Larissa Almeida

Publicado em 31 de maio de 2025 às 13:41

Ancelotti visita Cristo Redentor pela primeira vez Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O italiano Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira de futebol masculino, tirou a manhã de sábado para conhecer o Cristo Redentor. Acompanhado por integrantes da comissão técnica, ele posou para fotos ao lado junto ao monumento. >

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), conhecer o momento era um dos desejos do técnico. Ele contou com um cenário favorável: poucas pessoas, sol brilhando e poucas nuvens no céu. Na oportunidade, também visitou o Mirante Dona Marta.>

Além de admirar a vista e posar para fotos, Ancelotti foi parado por fãs e os atendeu, inclusive posando para selfies. Ainda diante do cartão postal do Rio de Janeiro, ele recebeu a bênção do padre Omar, retorno do Santuário Cristo Redentor.>

O comandante da canarinho, que ainda está se acostumando com a Cidade Maravilhosa após desembarcar no Brasil no último domingo (24), está a poucos dias de encontrar os jogadores que convocou para as próximas partidas válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.>