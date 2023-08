Caso Paquetá: defesa questiona falta de provas consistentes

O pedido de adiamento do depoimento de Lucas Paquetá à Federação Inglesa de Futebol (FA) partiu da defesa do próprio jogador. Os advogados do meia do West Ham questionam a falta de profundidade na investigação sobre possíveis violações de apostas esportivas e solicitam provas mais consistentes sobre o caso. As informações são do site ge.



A denúncia foi feita com base em um relatório apresentado pela Sports Radar, órgão fiscalizador de ações suspeitas, à FA. A federação apura um cartão amarelo que o brasileiro recebeu durante o jogo contra o Aston Villa, em março, pelo Campeonato Inglês. Segundo informações preliminares, os investigadores detectaram um fluxo incomum de apostas casadas no site Betway feitas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Elas teriam sido feitas em contas vinculadas a pessoas próximas a Paquetá.