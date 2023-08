Aposta casada em cartão amarelo iniciou investigação contra Paquetá

Paquetá é investigado por cartão amarelo em jogo do West Ham. Crédito: West Ham/Divulgação

Um cartão amarelo recebido em março, durante a Premier League, motivou a investigação da Federação Inglesa de Futebol (FA) contra o meia Lucas Paquetá, do West Ham. A entidade apura uma denúncia que recebeu sobre uma suposta violação das regras de apostas esportivas envolvendo o jogador brasileiro. Além dele, o atacante Luiz Henrique, do Betis, também estaria envolvido.



A punição em questão aconteceu durante o empate com o Aston Villa por 1x1, no dia 12 de março. Paquetá levou o amarelo aos 24 minutos do segundo tempo. Segundo o site ge, uma análise inicial mostra que, naquele mesmo dia, várias contas novas foram criadas na Betway, casa que patrocina o West Ham e não é uma das mais populares no Brasil. Elas seriam vinculadas a pessoas próximas do meia.

Os usuários depositaram o valor máximo permitido, em apostas feitas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Com um 'detalhe': foram feitas de forma casada, para aumentar os ganhos. As pessoas só receberiam o dinheiro se Paquetá levasse o cartão contra o Aston Villa e se Luiz Henrique fosse amarelado no jogo do Betis contra o Villarreal, no mesmo dia 12 de março.

A partida do Campeonato Espanhol também acabou empatada por 1x1. Luiz Henrique entrou aos 12 minutos do segundo tempo e levou o cartão aos 43.

Por causa da investigação, Paquetá foi cortado da convocação da Seleção, nesta sexta-feira (18). Técnico do Brasil, Fernando Diniz disse que a decisão foi tomada para preservar o jogador. O caso também fez o Manchester City, que estava interessado na contratação do meia, suspender as tratativas. O time de Pep Guardiola chegou a oferecer 70 milhões de libras (R$ 443 milhões) pelo brasileiro, mas o West Ham havia recusado a proposta.

Ainda de acordo com o ge, Paquetá irá na segunda-feira (21) à sede da FA para dar a sua versão do episódio. Na Inglaterra, a fiscalização contra envolvimento de jogadores de futebol com apostas esportivas é grande. Atletas são proibidos de fazerem apostas, estando eles envolvidos nos jogos apostados ou não.