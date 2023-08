Paquetá tem depoimento adiado em investigação sobre apostas

Lucas Paquetá não precisará se apresentar nesta segunda-feira (21) à Federação Inglesa de Futebol (FA) para prestar esclarecimentos sobre possíveis violações de apostas esportivas. O depoimento do jogador do West Ham foi adiado e ainda não há uma nova data estabelecida. O pedido foi feito pelo próprio clube londrino e acatado pela entidade. Segundo o jornal Daily Mail, Paquetá aceitou prestar depoimento sem questionamentos. O West Ham, porém, solicitou o adiamento assim que soube que seu atleta foi convocado a prestar esclarecimentos. O time teria "preocupações" em relação ao processo de investigação da Federação Inglesa.

A FA investiga um cartão amarelo que o brasileiro recebeu durante o jogo contra o Aston Villa , em março, pelo Campeonato Inglês. Segundo informações preliminares, os investigadores detectaram um fluxo incomum de apostas casadas no site Betway feitas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Elas teriam sido feitas em contas vinculadas a pessoas próximas a Paquetá.

"A FA (Federação Inglesa) falhou em fornecer qualquer evidência de má conduta com antecedência para Lucas Paquetá e sua equipe jurídica antes de um depoimento. O depoimento que estava prevista para hoje foi adiado por até três semanas, com os advogados de Paquetá insistindo que qualquer evidência deve ser fornecida com antecedência", diz o comunicado.