Cauly avalia luta do Bahia contra o rebaixamento: 'Está tudo nas nossas mãos'

Esse será um dos três últimos jogos que o time terá até o fim do Brasileirão. Depois de enfrentar o São Paulo, o Bahia visitará o América-MG no domingo (3) e encerrará o torneio em casa, diante do Atlético-MG, no dia 6. Cauly lembrou o duelo contra o tricolor paulista no primeiro turno, que terminou em empate sem gols no Morumbi, e salientou a importância da torcida do Esquadrão neste novo encontro, agora na Fonte Nova.