CONCORRÊNCIA

CazéTV quer tirar badalado comentarista da TV Globo

Profissional também esteve na mira da Band

Um dos principais comentaristas do Grupo Globo, Paulo Nunes está na mira da CazéTV. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, o canal de Casimiro Miguel fez uma proposta para o ex-jogador. Recentemente, o profissional confirmou ter recebido três ofertas para deixar a emissora carioca. Uma delas foi da Band, que procura um substituto para Denilson no Jogo Aberto.>