CAMINHO TRAÇADO

CBF divulga tabela básica do Brasileirão; veja os adversários de Bahia e Vitória na estreia

Competição começará no final de março

A CBF divulgou a tabela básica do Campeonato Brasileiro. Em 2025, a competição começará mais cedo por conta do Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho. Com o anúncio, Bahia e Vitória conheceram os seus primeiros adversários. >

Já o Vitória começará a sua caminhada longe do Barradão, contra o Juventude, em Caxias do Sul. O primeiro jogo do Leão em casa será contra o Flamengo. Na terceira rodada, o time encara o Atlético-MG, fora de casa. >

O clássico Ba-Vi acontecerá na 9ª rodada, com mando de campo do Bahia. O duelo está programado para acontecer no dia 17, 18 ou 19 de maio. No segundo turno, o clássico será realizado com mando do rubro-negro, no dia 25, 26 ou 27 de outubro. >