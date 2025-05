SÉRIE A

Grêmio x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo (4), na Arena do Grêmio

Grêmio e Santos se enfrentam neste domingo (4 de maio), às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo (em algumas praças) e pelo Premiere (pay-per-view). >

Onde assistir Grêmio x Santos ao vivo

Grêmio

O Grêmio busca recuperação após resultados recentes abaixo do esperado e conta com o apoio da torcida na Arena. Em seu último jogo, o Tricolor foi derrotado pelo CSA por 3x2, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na Série A, entra na rodada como o 18º colocado, com cinco pontos.>

Santos

O Santos espera melhorar seu rendimento e subir na tabela do Brasileirão, onde ocupa a vice-lanterna, com quatro pontos. Na última rodada, o Peixe perdeu para o Red Bull Bragantino em casa, por 2x1. Também não venceu no meio da semana pela Copa do Brasil, ficando no empate em 1x1 com o CRB. >