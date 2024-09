PODE MAIS

Ceni destaca triunfo sobre o Criciúma, mas reconhece que o Bahia precisa melhorar na finalização

Tricolor criou boas chances, mas parou na baixa eficiência do ataque

Da Redação

Publicado em 29 de setembro de 2024 às 22:12

Rogério Ceni falou sobre as diferenças de postura do Bahia dentro e fora de casa Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Depois da goleada por 4x1 sofrida diante do Fortaleza, fora de casa, e de colocar a briga por uma vaga na Libertadores em dúvida, o Bahia deu a volta por cima no Campeonato Brasileiro. Na Fonte Nova, o Esquadrão venceu o Criciúma por 1x0, e se manteve entre os seis primeiros colocados da Série A. Após a partida, o técnico Rogério Ceni analisou a atuação da sua equipe e reconheceu que o Esquadrão poderia ter saído de campo com um placar mais elástico.

O Bahia criou boas chances, mas pecou na pontaria e não conseguiu transformar o volume ofensivo em gols. Mesmo Ceni afirmou que ficou feliz pela postura apresentada pelos jogadores.

“Fizemos um bom jogo e merecemos vencer. Tivemos um início de segundo tempo em que a gente se perde um pouquinho, na primeira bola que o Juba perde o tempo da bola e o Criciúma teve duas boas chances, mas foi um primeiro tempo em que controlamos, finalizamos bastante, tivemos oportunidades e poderíamos ter definido a partida. Thaciano teve chances reais de gol, o Gabriel Xavier no segundo tempo…. Talvez seja esse o quesito a evoluir, melhorar a finalização. Tivemos esses dez minutinhos no começo do segundo tempo onde fugiu do controle, mas precisamos sempre melhorar, evoluir”, iniciou o treinador.

Rogério foi questionado se a atuação contra o Criciúma credencia o Bahia a brigar pelos três pontos contra o Flamengo, no próximo sábado, também na Fonte Nova. O treinador pontuou que terá a semana livre para pensar a melhor estratégia contra o clube carioca, mas destacou a força da equipe baiana em casa. O Esquadrão tem a 4ª melhor campanha como mandante na Série A, com 32 pontos em 14 jogos. O tricolor fica atrás apenas de Fortaleza, Palmeiras e Botafogo.

“Não sei se é suficiente para o jogo de sábado [contra o Flamengo], mas temos mais quatro dias de trabalho para ter cabeça boa. Dentro de casa a gente vem pontuando bem, são 10 vitórias em 14 jogos, sempre temos uma esperança maior em casa, não sei porque produzimos melhor em casa do que fora, é também uma coisa que precisamos evoluir. Manter um padrão igual em casa e fora”, explicou.

RESPOSTA

Ainda sobre a goleada diante do Fortaleza - a maior derrota do treinador no comando do Bahia -, Ceni explicou que ainda não entende o comportamento que o time teve no Castelão e voltou a falar sobre as diferentes posturas dentro e fora de casa durante a temporada.