E.C.BAHIA

Everton Ribeiro celebra triunfo sobre o Criciúma e lamenta ausência contra o Flamengo: 'Quem entrar vai dar conta'

Meia recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalcará o Bahia na próxima rodada

Da Redação

Publicado em 29 de setembro de 2024 às 20:51

Everton Ribeiro recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo contra o Flamengo Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia terá um desfalque de peso no próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro. Um dos destaques do Esquadrão na temporada, o meia Everton Ribeiro recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Criciúma, na noite deste domingo (29), e está fora do confronto com o Flamengo, marcado para o sábado (5), às 19h, na Fonte Nova.

Camisa 10 do Esquadrão, Everton Ribeiro tem sido um dos principais personagens do Bahia no Brasileirão. Na temporada, o meia soma 52 jogos, com seis gols e nove assistências. O jogo contra o Flamengo, aliás, será um confronto direto entre times que estão no G6 do Brasileirão. O time baiano é o atual 6º colocado, com 45 pontos. Logo depois do jogo na Fonte Nova, Everton lamentou a ausência no duelo.

Leia mais Bahia vence o Criciúma na Fonte Nova e se mantém na zona de classificação para a Libertadores

“[Fico triste por estar suspenso], é um grande jogo, contra uma equipe muito forte. Infelizmente tomei o cartão de bobeira, não precisa do amarelo, eu estava sozinho. Mas é do jogo e quem entrar vai dar conta do recado. Aqui um ajuda o outro que quem entrar vai fazer uma grande partida e nós vamos fazer um grande jogo e conseguir um bom resultado”, disse ele.

O meia também celebrou a vitória sobre o Criciúma. Para ele, o Bahia precisava dar uma resposta ao torcedor após a goleada por 4x1 sofrida diante do Fortaleza.

“A gente precisava voltar a vencer, reta final de Brasileiro, não podemos nos abalar com a derrota, doi é frustrante, mas diante do nosso torcedor, eles fazem uma grande festa… importante vencer, continuar no G6. Levar o Bahia à Libertadores é o nosso objetivo”, completou.