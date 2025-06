FALA, TREINADOR!

Ceni fala sobre reforços e projeta quartas contra o Fortaleza na Copa do Nordeste: ‘Pesado’

Treinador respondeu sobre janela e o enfrentamento contra o time cearense

Rogério Ceni em entrevista coletiva Crédito: Letícia Martins / EC Bahia

Os possíveis reforços na janela da parada para a Copa do Mundo de Clubes e o confronto contra o Fortaleza pelas quartas de finais da Copa do Nordeste foram temas da coletiva de Rogério Ceni após o Bahia vencer o Náutico neste sábado (7). Sobre a chegada de novos nomes para dar mais corpo ao elenco, o treinador disse que é preciso entender o que é o desejo do torcedor e as possibilidades reais do clube no momento. >

“Tem os desejos, tem aquilo que você pode, como tudo na vida, aquilo que a gente quer e aquilo que é possível. Eu tento repetir para vocês: claro que a gente gostaria de ter os melhores jogadores infinitos, dinheiro infinito, mas não é o caso. [...] Estamos tentando, mas eu acho que não adianta você trazer qualquer jogador, aí é melhor você tentar com a base, porque você pode formar jogadores, até para uma venda futura”, afirmou Ceni. >

Além de falar da janela, ele comentou a fase decisiva da Copa do Nordeste, que começa com o Fortaleza nas quartas de finais. Ele avaliou o chaveamento do Bahia na competição como complicado já que, se avançar, o clube encara ainda Sport ou Ceará na semifinal para conseguir chegar à decisão. >

“Pesado. Por mais que seja um jogo só, você jogar contra o Fortaleza, contra o Ceará, o próprio Sport, que eu acho que tende a crescer, é sempre difícil. Vão ser confrontos difíceis, nós até temos aí uma possibilidade de, ao menos, informar o que pode acontecer, até antecipar esse confronto antes do início do Brasileiro dia 12 [julho]”, completou.>