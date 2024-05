FICOU NO QUASE

Ceni minimiza atuação de Marcos Felipe nos pênaltis e lamenta queda do Bahia na Copa do Nordeste: 'Criamos chances'

Goleiro tricolor não acertou canto em nenhuima das oito cobranças do CRB

Da Redação

Publicado em 26 de maio de 2024 às 22:09

Rogério Ceni revelou frustração por não ter chegado à final do Nordestão Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A eliminação do Bahia para o CRB na semifinal da Copa do Nordeste vai ficar na cabeça dos tricolores. Diante de um adversário que apresentou boa marcação no meio-campo, o Bahia até conseguiu boas chances, mas não foi efetivo no ataque e após o 0x0 no tempo normal foi eliminado nos pênaltis.

Após a partida na Fonte Nova, o técnico Rogério Ceni lamentou o resultado. Para ele, o tricolor fez um bom jogo, mas faltou capricho na hora de decidir as jogadas e acabou punido pela falta de pontaria. Cauly perdeu um gol incrível, enquanto Jean Lucas acertou o travessão em duas oportunidades.

“Nós praticamente não cedemos chances ao adversário, é um time que marca com jogadores de muita força, marca individualmente, nós tentamos construir bem, o Kanu tentou bastante, o Juba, era o homem de trás que poderia fazer a diferença na construção. Criamos as oportunidades, seja em bola parada, escanteio, como aquela do Jean na trave, a cabeçada do Arias, a bola que Everton enfia para o Cauly sair cara a cara… Mesmo jogando contra um time que pouco saiu, nós criamos chances. Infelizmente a trave atrapalhou, as finalizações também, mas só Jean Lucas teve três chances, Cauly, Arias… Uma pena, lamento muito não estar na final”, iniciou o treinador.

Ceni foi questionado sobre a atuação de Marcos Felipe, que não acertou o canto em nenhuma das oito cobranças de pênalti do CRB. O treinador minimizou o aproveitamento do goleiro e lembrou que no ano passado ele fez a diferença contra o Santos, quando pegou duas cobranças na Copa do Brasil.

“A gente treina, nessa última semana ele foi muito bem, logicamente enfrentando jogadores que ele já conhece, que são os nossos batedores. O pênalti, além da informação que você tem pelo histórico de cada atleta, tem a percepção do goleiro. Ele tem um preparador especial para isso. No ano passado ganhou do Santos e perdeu do Grêmio, esse ano teve o Caxias, que a gente esperava vencer no tempo normal. A nossa percepção é de que era um jogo possível de vencer no tempo normal, infelizmente foi para os pênaltis e ele não conseguiu defender, como já fez em outras penalidades”, explicou o treinador.

Fora das finais da Copa do Nordeste, o Bahia encerra o primeiro semestre sem títulos. Além da eliminação no regional, o time foi derrotado pelo rival Vitória na decisão do Campeonato Baiano. Perguntado sobre a dificuldade que o tricolor apresenta em jogos decisivos, Rogério Ceni afirmou que o time jogou melhor do que o adversário e de que não pode deixar a eliminação tirar o foco para o restante da temporada.

O Esquadrão segue vivo na Copa do Brasil e é o atual vice-lídero do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do clube baiano será contra o Atlético-MG, no domingo (2), às 16h, na MRV Arena, pela Série A.

“No caso não é nem perder, são dois empates, um com um jogador a menos durante 70 minutos na final do estadual. Nós já tínhamos a experiência de enfrentar o CRB fora de casa e não tínhamos ido tão bem, o CRB teve ótimas oportunidades, nós tivemos poucas mas fizemos o gol e vencemos. Hoje o time jogou bem melhor, tivemos as grandes chances do jogo e não conseguimos fazer”, iniciou Ceni.