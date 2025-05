FICOU NA BRONCA

Ceni reclama de manutenção de pênalti para o Grêmio após VAR: ‘Deixou de ser erro’

Penalidade foi decisiva para a derrota do Bahia em Porto Alegre

Wendel de Novais

Publicado em 25 de maio de 2025 às 14:45

Ceni na coletiva Crédito: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Após Marcos Felipe reclamar na saída do jogo contra o Grêmio, Rogério Ceni também fez críticas à arbitragem por conta da marcação do pênalti que definiu a derrota do Bahia por 1 a 0 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Na coletiva após o jogo, Ceni lembrou que o árbitro Bruno Arleu foi chamado ao VAR após assinalar pênalti do goleiro Esquadrão em cima de Braitwhaite, mas manteve a decisão. >

“Quando você tem a oportunidade de corrigir aquele erro, você pode fazer. Aí ele vai ao VAR, olha, volta, e mantém a decisão mesmo assim. Então, aí deixou de ser erro e passou a ser outra coisa bem mais grave. O erro é quando ele dá o pênalti na hora do lance, o que veio depois daquilo não é”, disse Ceni, visivelmente irritado. >

Além da polêmica da arbitragem, o torcedor do Esquadrão tem a ineficiência do time baiano no campo ofensivo. Mais uma vez o time foi bem ao controlar o jogo no meio de campo, mas falhou em transformar as chances criadas em gols. Ceni admitiu o problema e afirmou que o time precisa evoluir nesse sentido. >

“Nós tivemos um ótimo controle do jogo, chegamos com muita bola pelo meio, pelo fundo, pela frente da área. [...] Temos que aprender a dar valor às oportunidades que aparecem. Há poucos jogos em que vamos ter uma grande chance de vencer como hoje, com o adversário nervoso. Precisamos aprender a vencer essas partidas”, completou. >

Com o resultado, o Grêmio voltou a vencer depois de cinco jogos, pulando para a 12ª colocação na tabela. O Bahia, por sua vez, fica na 7ª posição, que pode ser perdida com os outros jogos da rodada. >