BRASILEIRÃO

Ceni vê jogo equilibrado do Bahia com o Palmeiras e exime Jean Lucas de culpa: ‘Faz parte do jogo’

Volante perdeu gol incrível e vacilou em tento do alviverde

Publicado em 7 de julho de 2024 às 22:01

Rogério Ceni diz que Bahia fez bom jogo, mas pecou na hora de definir as jogadas Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A derrota do Bahia para o Palmeiras, por 2x0, no Allianz Parque, deixou um gostinho de que o tricolor poderia ter tido uma sorte melhor. O Esquadrão teve boas chances durante o confronto, mas pecou na pontaria e acabou vacilando na defesa.

Após o duelo, o técnico Rogério Ceni analisou a partida. Para ele, o time baiano fez um jogo equilibrado fora de casa, mas pecou no detalhe.

“Foi um jogo justo nos dois tempos. Tivemos boas oportunidades, criamos chances de gols… a expectativa era sair vencendo no primeiro tempo e fomos derrotados no último lance da primeira etapa. Mesmo assim, no segundo tempo tivemos boas chances, eles também tiveram. Foi um jogo bem parelho, mais uma vez o adversário foi mais eficaz do que a gente nas finalizações, mas temos que seguir”, iniciou ele.

O treinador foi questionado sobre as duas chances perdidas pelo volante Jean Lucas. Na primeira, Jean saiu de cara com Weverton, mas finalizou de forma displicente e perdeu um gol incrível. Minutos depois, o jogador errou em um lance de escanteio do Bahia e proporcionou o contra-ataque que deu ao Palmeiras o primeiro tento na partida. Apesar de entender que Jean Lucas poderia ter tido um aproveitamento melhor, Ceni afirmou que os lances fazem parte do jogo.

“Eu treino finalizações com eles, mas ali é uma decisão particular. Não adianta culpar o Jean Lucas, é um jogador que está entregando muito para a gente no ano, talvez um dos principais jogadores, tem mais de 20 jogos ininterruptos, está um pouco cansado. Não é um lance que muda a avaliação em relação ao Jean, era um boa chance, mas faz parte do jogo. Quando você enfrenta equipes mais prontas e tem chances especiais, você tem que aproveitar para sair na frente no marcador porque depois pode fazer falta”, afirmou.

CAMPANHA RUIM FORA

A derrota para o Palmeiras ajudou a deixar a campanha do Bahia fora de casa ainda mais ruim. O tricolor venceu apenas um jogo longe da Fonte Nova e perdeu quatro vezes. Rogério Ceni entende que o clube precisa melhorar o desempenho, mas ressaltou que o tricolor enfrentou como visitante os times que estão brigando na parte de cima da tabela.

Ele afirmou ainda que a tendência é a de que o Bahia tenha mais dificuldade jogando em casa no segundo turno. O próximo compromisso do tricolor no Brasileirão também será fora, contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira (10), na Ligga Arena, em Curitiba.