Clube espanhol faz homenagem emocionante para esposa de jogador brasileiro que venceu câncer

Pamela, esposa de Marcão, foi recebida com aplausos e ganhou camisa personalizada ao encerrar tratamento

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 07:56

Marcão e Pamela Teixeira
Marcão e Pamela Teixeira Crédito: Divulgação/Sevilla

O centro de treinamentos do Sevilla foi palco de um momento de forte emoção. Pamela Teixeira, esposa do zagueiro Marcão, foi recebida com aplausos calorosos pelos jogadores após concluir o tratamento contra o câncer de mama. O clube espanhol divulgou, nesta quinta-feira (9), um vídeo da homenagem.

Durante a recepção, Pamela ganhou das mãos do marido uma camisa personalizada com seu nome. Nas redes sociais, o Sevilla compartilhou registros do encontro e classificou o encerramento do tratamento como “a melhor vitória da temporada”.

Sevilla homenageou esposa do jogador Marcão

Na véspera, Pamela já havia celebrado o fim da quimioterapia em uma publicação comovente. “Hoje foi a minha última químio. Que jornada — cheia de desafios, medos, mas também de fé, amor e força (...). Hoje não é só o fim de um tratamento — é o começo de uma nova fase, cheia de luz, saúde e gratidão”, escreveu.

Marcão, que defende o Sevilla desde 2022, foi revelado pelo Athletico Paranaense e tem passagens por Avaí, Guaratinguetá, Ferroviária, Atlético-GO, clubes de Portugal e pelo Galatasaray, da Turquia.

