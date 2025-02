RUMO À GLÓRIA ETERNA

Com Bahia na disputa, Libertadores começa hoje; veja onde assistir

Tricolor entra na competição a partir da segunda fase

Gabriel Rodrigues

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 05:00

Taça da Copa Libertadores Crédito: Divulgação

A bola vai rolar para a Copa Libertadores 2025. A partir desta terça-feira (4), seis equipes iniciam a disputa na primeira fase da competição. >

O primeiro duelo será entre Monagas, da Venezuela, e o Defensor, do Uruguai. A partida será às 21h30, no estádio Monumental de Maturín, na Venezuela. O duelo de volta está marcado para o dia 11 de fevereiro, no estádio Centenário, em Montevidéu.>

Na quarta-feira (5), será a vez do Nacional-PAR receber o peruano Alianza Lima, em Assunção, no Paraguai, às 21h30. A volta será em 12 de fevereiro, no Peru. >

Já na quinta-feira (6) será a vez do Blooming, da Bolívia, enfrentar o El Nacional, do Equador. O confronto de ida será na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. A volta acontecerá uma semana depois, no Equador. >

VEJA ONDE ASSISTIR OS JOGOS DA PRIMEIRA FASE >

04/2 - Monagas x Defensor (21h30): Paramount+

05/2 - Nacional-PAR x Alianza Lima (21h30): ESPN e Disney+



06/2 - Blooming x El Nacional (21h30): ESPN4 e Disney+

>

Os três vencedores dos confrontos avançam para a segunda fase da Libertadores. É nesse momento que também entram os clubes brasileiros. O Bahia encara o The Strongest. O primeiro jogo será no dia 18 de fevereiro, no estádio Hernando Siles, em La Paz. O segundo jogo acontecerá na Fonte Nova, no dia 25 do mesmo mês. >

Já o Corinthians, outro representante brasileiro, enfrentará o Universidad Central, da Venezuela. O jogo de ida será no país vizinho, e a volta em São Paulo. >

CONFIRA OS CONFRONTOS DA SEGUNDA FASE>