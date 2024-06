SÉRIE A

Com dois gols em sequência, Bahia é superado pelo São Paulo no Morumbi

Os gols do São Paulo foram marcados por Calleri, Ferreira e Luciano; Gilberto fez o gol do Esquadrão

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de junho de 2024 às 18:04

Bahia foi derrotado pelo São Paulo no Morumbi Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Apesar da expectativa de brigar pela liderança em mais uma rodada, o Bahia correu, batalhou e suou, mas saiu de campo derrotado para o São Paulo no Morumbi. A partida, válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcada por um rendimento abaixo dos jogadores tricolores no primeiro tempo, justamente quando o adversário conseguiu marcar duas vezes em sequência e completar o placar na segunda etapa.

Apesar de conseguir repetir o seu estilo de jogo mais uma vez fora de casa, o Esquadrão encontrou um São Paulo que aproveitou as transições rápidas para superar o tricolor baiano dentro do Morumbi. No primeiro tempo, os donos da casa balançaram as redes de Marcos Felipe em sequência, com Calleri e Ferreira. Já no início da segunda etapa, Gilberto diminuiu o placar, mas rapidamente Luciano retomou a vantagem de dois gols.

Com a derrota por 3x1, o tricolor continua com os mesmos 24 pontos na competição e atualmente ocupa a terceira posição da Série A. A oportunidade perdida diante do São Paulo abre margem para o Flamengo abrir vantagem na busca pelo topo da tabela. Agora, o Esquadrão não terá muito tempo para lamentar, já que enfrenta o Juventude nesta quinta-feira (4), às 19h, na Arena Fonte Nova.

O JOGO

Quando o apito do árbitro marcou o início da partida, o torcedor do Esquadrão viu a equipe entrar em campo no Morumbi com os mesmos onze jogadores que chegaram à 13ª rodada na vice-liderança do Brasileirão. Com a base mantida, o time de Rogério Ceni começou pressionando a saída de bola do São Paulo. Assim, em erro de Jandrei, Everton Ribeiro recebeu a bola e chutou por cima do gol.

A resposta dos donos da casa veio logo em seguida, quando o São Paulo ocupou o campo do Bahia e assustou o goleiro Marcos Felipe com Luciano, Calleri e Luiz Gustavo. A investida dos paulistas fez o tricolor baiano compactar suas linhas para se defender. No entanto, os baianos foram retomando o controle do jogo para impor seu estilo de posse de bola.

Com exceção de Lucas Moura, que conseguia se desmarcar com facilidade, os jogadores de frente da equipe mandante encontraram dificuldades para superar a marcação baiana. Assim, o Bahia foi se ajustando dentro da partida e mudou o cenário do confronto, obrigando o São Paulo a recuar as linhas dentro de seu campo. Em um dado momento, apenas a dupla de zaga do Esquadrão não estava ocupando o campo do adversário.

Porém, mesmo com maior posse, o Bahia não conseguiu traduzir o domínio em chances claras de gol. A falta de eficiência deu confiança aos paulistas. Aos 30 minutos, Igor Vinícius foi acionado na linha de fundo e cruzou para o argentino Calleri chegar batendo e abrir o placar no Morumbi: 1x0.

Atrás no jogo, o baque foi ainda maior quando a equipe comandada por Rogério Ceni viu a situação piorar no lance seguinte. Aos 33', Luciano viu Ferreira fazer o facão e lançou para o camisa 47 - livre - tirar de Marcos Felipe e ampliar a vantagem: 2x0. Após os gols, o ritmo do jogo diminuiu, com o Bahia encontrando mais dificuldade para finalizar as jogadas.

Na volta do intervalo, ambas as equipes optaram por manter os mesmos jogadores que iniciaram a partida. A principal mudança, no entanto, partiu do comportamento do Esquadrão, que passou a finalizar e acertar o gol. Assim, antes do relógio marcar cinco minutos, Caio Alexandre invadiu a área e tocou para Everaldo chutar forte. No rebote de Jandrei, era o lateral Gilberto quem estava bem posicionado para completar com o pé esquerdo para o fundo das redes.

O auxiliar Max Cuberas - assumindo a função de treinador do São Paulo pela suspensão de Luís Zubeldía - ainda viu Everaldo tirar mais um suspiro de sua equipe no lance seguinte, com uma cabeceada para fora. Enquanto o Bahia repetia seu jogo de posse de bola, o adversário montou sua estratégia a partir de explorar uma desorganização na recomposição defensiva do time baiano com contra ataques.

Aos 19 minutos, o ponta Ferreira partiu para cima da defesa do Bahia e costurou dois jogadores antes de rolar para Luciano, que tocou no canto de Marcos Felipe para ampliar o placar para o São Paulo. O gol, que devolveu a vantagem de dois gols, veio em um momento onde a equipe de Rogério Ceni começava a ter mais liberdade para construir o jogo. Dois minutos após voltar a ter as redes vazadas, o tricolor baiano chegou muito perto de diminuir novamente a vantagem paulista. No lance, Everaldo dominou a bola próximo a pequena área e foi desarmado no momento do chute por Arboleda.

Apesar do rendimento abaixo, o Esquadrão não desistiu do jogo, mesmo com dificuldade em furar o bloqueio são-paulino. A última grande chance veio aos 42 minutos, quando Estupiñán testou firme após cobrança de escanteio e Jandrei fez grande defesa. A equipe de Rogério Ceni até insistiu, mas o domingo terminou com sabor amargo para os torcedores do tricolor baiano.

FICHA TÉCNICA

São Paulo 3 X 1 Bahia - Campeonato Brasileiro - (13ª rodada)

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas (Biel), Everton Ribeiro (Carlos de Pena) e Cauly (Ademir); Thaciano e Everaldo (Estupiñán). Técnico: Rogério Ceni.

São Paulo: Jandrei, Igor Vinícius (Diego Costa), Arboleda, Alan Franco e Wellington (Patryck); Luiz Gustavo, Alisson e Lucas Moura (Juan); Luciano (Wellington Rato), Calleri e Ferreira (Michel Araújo). Técnico: Max Cuberas (interino)

Local: Morumbi

Gols: Calleri, aos 30 e Ferreira, aos 33 do primeiro tempo; Gilberto, aos 3 e Luciano aos 19 minutos do segundo tempo

Cartão amarelo: Kanu (Bahia); Ferreira, Luciano e Alisson (São Paulo)