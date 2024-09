FORA DE CASA

Com equipes em boa fase no returno, Vitória encara Internacional para buscar sequência inédita na Série A

Confronto contra os gaúchos ocorre neste domingo (29), a partir das 18h30

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de setembro de 2024 às 05:00

Vitória almeja vencer pela terceira vez seguida na Série A diante do Internacional Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória superou o Juventude no Barradão, no último fim de semana, e embalou dois triunfos seguidos no Campeonato Brasileiro. Agora, o Leão vai ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, em busca da terceira vitória seguida pela primeira vez nesta Série A. A bola rola neste domingo, às 18h30.

Para o confronto, válido pela 28ª rodada, o técnico Thiago Carpini ainda não poderá contar com Patric Calmon, Willean Lepo e Gabriel Santiago, em tratamento de lesões. Já o atacante Janderson será ausência pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Alerrandro volta de suspensão e assume a função de centroavante. Mudança também no gol, já que Lucas Arcanjo retoma a titularidade após Muriel defender as redes diante do Juventude.

Para Alerrandro, é preciso ter atenção aos deslizes do rival para sair de Porto Alegre com os três pontos. “Acho que tem que se comportar igual em todos os jogos fora, surpreender o adversário pressionando lá em cima. As duas equipes vem de um momento bom, é aproveitar o máximo de erro deles para a gente poder fazer um grande jogo e sair com a vitória”.

No lado do Internacional, o treinador Roger Machado não terá à disposição os zagueiros Gabriel Mercado e Agustín Rogel. A tendência é de que Igor Gomes seja o escolhido para iniciar entre os titulares. Em contrapartida, o meia Bruno Tabata voltou a treinar e deve ser relacionado.

Em boa fase

Vitória e Internacional já se enfrentaram 36 vezes no Brasileirão, com equilíbrio entre as equipes. O Leão venceu 12 jogos, perdeu 14 e empatou outros 10.

Já com o clube gaúcho como mandante, foram 17 confrontos travados na Série A desde 1992. Neste cenário, o rubro-negro encontra uma balança desfavorável. O clube baiano saiu com os três pontos em apenas duas partidas. A primeira delas aconteceu em 2003, quando Alecsandro marcou o único gol. Já a mais recente foi há oito anos, em 2016, quando o zagueiro Kanu fez o 1x0 para o Vitória.

Por outro lado, na última vez que jogou no Beira-Rio, o Leão foi feliz. Em 2021, após perder o duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil por 1x0, no Barradão, o rubro-negro visitou o Colorado precisando de um bom resultado. E deixou o Rio Grande do Sul com triunfo por 3x1 e a vaga nas oitavas de final.

Atualmente, os times chegam ao confronto embalados no returno do Brasileirão: o Inter faz a 5ª melhor campanha neste recorte, enquanto o Vitória é o 6°. O clube gaúcho, inclusive, está invicto há sete jogos, acumulando cinco triunfos e dois empates. Camisa 9 do Leão, Alerrandro comentou sobre a fase do adversário.

“A gente sabe que o momento que eles vinham passando não condiz com o elenco que eles têm, e agora sim um momento muito bom deles. Mas a gente também está em um momento bom. A gente vai poder botar tudo da semana em prática”, falou.