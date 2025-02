OPORTUNIDADE

Com goleiros na Bolívia, Denis Júnior que aproveitar chance no Bahia: 'Jogo da minha vida'

Jogador será titular no confronto com o Barcelona, no Barradão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 11:35

Denis Júnior quer agarrar chance de titular no Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de quase três anos, o goleiro Denis Júnior vai ter uma nova chance de defender o Bahia. O jogador de 26 anos será titular no confronto com o Barcelona de Ilhéus, neste sábado (15), às 16h, no Barradão, pelo Campeonato Baiano. >

O goleiro ganhará oportunidade já que Marcos Felipe e Danilo Fernandes embarcaram mais cedo para a Bolívia, onde na terça-feira (18), o Esquadrão estreia na Libertadores contra o The Strongest. Entrevistado no CT Evaristo de Macedo, Denis falou sobre a expectativa para jogar. >

“Fico muito feliz pela oportunidade, vai ser um jogo muito importante, que pode nos dar a classificação. Acredito que a gente vai entrar da melhor forma para vencer se classificar [...] A minha motivação é querer jogar, estar no elenco de um grande clube. A motivação vem de mim mesmo, de querer evoluir, crescer. Venho de uma crescente, é muito importante estar aqui e participar desse elenco”, afirmou>

Formado na base do São Paulo, o goleiro chegou ao Bahia em 2021 para fazer parte do time de transição. Por conta da pandemia da covid-19, a equipe foi dissolvida, mas Denis seguiu no clube baiano, porém, sem muito espaço. Em 2023, ele foi emprestado ao Vila Nova, onde se firmou e foi titular durante duas temporadas. Agora, Denis afirma que voltou mais preparado ao Esquadrão. >

“Eu acredito que evoluí bastante. Foram dois anos jogando, quase 100 jogos pelo Vila Nova. Eu amadureci muito, ganhei muita minutagem, e acredito que esse amadurecimento foi importante para a minha carreira”, analisou ele, antes de completar: >