PROMESSA DE JOGÃO!

Com Real Madrid x Manchester City, playoffs da Champions estão definidos; veja

Times que se enfrentam entre os dias 11 a 19 de fevereiro

As partidas de ida acontecerão nos dias 11 e 12 de fevereiro, enquanto as partidas de volta estão marcadas para 18 e 19 do mesmo mês. As equipes vencedoras vão avançar para as oitavas de final, que já tem oito times classificados de forma direta: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa.>