NA FONTE NOVA

Com titulares de volta, Bahia encara o Colo Colo pelo Campeonato Baiano

Bahia entra em campo neste domingo (9), contra o Tigre de Ilhéus

Gabriel Rodrigues

Publicado em 9 de fevereiro de 2025 às 05:00

Everton Ribeiro é uma das referências do elenco do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A Arena Fonte Nova será palco de mais um duelo do Bahia pelo Campeonato Baiano. Neste domingo (9), o tricolor recebe o Colo-Colo, às 16h, pela 7ª rodada do estadual. Na reta final da primeira fase, o Esquadrão precisa vencer para se manter na zona de classificação para a semifinal . >

O Bahia inicia a rodada na 3ª colocação, com 9 pontos somados em seis partidas. O time comandado pelo técnico Rogério Ceni está invicto no estadual, mas corre para recuperar os pontos deixados pelo caminho pela equipe alternativa, que disputou os três primeiros jogos da competição e não conseguiu vencer. >

Depois de poupar parte do elenco no empate por 0x0 com a Juazeirense, no meio da semana, pela Copa do Nordeste, Rogério Ceni voltará a rodar o elenco. Peças consideradas titulares vão iniciar a partida na Fonte. Entre eles, o goleiro Danilo Fernandes. >

O experiente jogador tem alternado na equipe com Marcos Felipe, mas desponta como dono da posição neste início de ano. Entrevistado no CT Evaristo de Macedo, Danilo destacou a importância de somar os três contra o Colo-Colo para seguir brigando pelo título do campeonato. >

“Não só esse jogo. A gente sempre entra para vencer. Nem sempre é como a gente quer, imagina... Dentro da nossa casa vamos procurar imprimir nosso ritmo, modelo de jogo, com obrigação, sim, de vencer domingo. Fazer campanha muito boa. Temos obrigação de ganhar o estadual, a gente é qualificado, com todo respeito ao adversário. É sair com o triunfo domingo e, no decorrer do campeonato, ter ritmo de jogo. Não sei se é obrigação, talvez, vencer o campeonato, mas temos totais condições de ir atrás desse título”, disse Danilo.>

Além de peças consideradas titulares, como zagueiro Kanu, o volante Caio Alexandre e o meia Everton Ribeiro, o Bahia pode ter novidades contra Tigre de Ilhéus. O zagueiro Gabriel Xavier e o lateral direito Arias, que ainda não estrearam na temporada, estão recuperados de lesões e treinaram normalmente durante a semana. Não seria surpresa se eles iniciassem entre os 11. >

Outra cara nova é o atacante Kayky. O jogador de 21 anos está de volta ao clube por empréstimo do Manchester City. Ele chega para ocupar a vaga deixada por Biel, que foi vendido ao Sporting, de Portugal. >

OLHO NO ADVERSÁRIO>

Enquanto o Bahia mira o triunfo para ficar mais perto da classificação à semifinal, o Colo-Colo trava uma batalha contra a zona de rebaixamento. O time de Ilhéus conseguiu o acesso no ano passado e tem a meta de permanecer na elite, mas até aqui o desempenho vem deixando a desejar. >

O Tigre inicia a rodada na vice-lanterna, com apenas três pontos, quatro de distância do Atlético de Alagoinhas, primeiro time fora da zona de degola. Por isso, surpreender o Bahia na Fonte Nova será fundamental na luta contra a degola. >