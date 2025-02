NOVA OPÇÃO

Atacante Kayky é regularizado e pode estrear pelo Bahia contra o Colo Colo

Jogador está de volta ao tricolor emprestado pelo Manchester City

O Bahia tinha até esta sexta-feira para inscrever novos jogadores na disputa do Campeonato. Kayky já está integrado ao elenco e vem treinando com os companheiros no CT Evaristo de Macedo. Por isso, existe a chance do jogador figurar como opção no banco diante do Colo Colo. >