TV

Comentarista da ESPN rebate Abel Braga e manda recado: 'Aqui tem um viado de rosa'

“Não dá para a gente continuar normalizando esses comentários”, afirmou Ricardo Spinelli

Carol Neves

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 07:29

Ricardo Spinelli Crédito: Reprodução

Durante o programa Puxeta, na ESPN, nesta segunda-feira (1º), o comentarista Ricardo Spinelli decidiu responder publicamente à declaração homofóbica feita por Abel Braga. O novo técnico do Internacional havia zombado do uniforme rosa usado pelo clube, adotado em uma ação de conscientização sobre o câncer de mama.

Ao vivo, Spinelli - que é gay - explicou que pensou bastante antes de se manifestar, inclusive por envolver sua própria sexualidade. Mas concluiu que não poderia ignorar o episódio. “Não dá para a gente continuar normalizando esses comentários”, afirmou ao divulgar o vídeo posteriormente nas redes sociais.

Comentarista Ricardo Spinelli 1 de 7

No estúdio, ele foi direto. "Não sou de me expor muito, tento ser a pessoa mais discreta possível, mas, Abel, aqui tem um viado de rosa. Tem um documentário aqui na ESPN que se chama 'Abel, o Grande'. Te admirei muito por muitos anos e, a partir desse momento, você é o Abel, o pequeno. Time de viado, você não é, sorte a sua, porque como é difícil", declarou.

Em seguida, completou: "Um time de viado, muito provavelmente, é um time com muito mais coragem do que você pode imaginar na sua vida. Por isso, fiz questão de vir de rosa."

Piada homofóbica

A piada de Abel aconteceu em sua primeira coletiva desde o retorno ao Inter, contratado para tentar evitar o rebaixamento. Ele relatou que havia reclamado do uniforme rosa durante um treino:

"Fiz uma brincadeira, ele deu um esporro em todo mundo. 'Eu falei não quero po* do meu time treinando de camisa rosa, parece time de viado'. Ele já falou: 'já falei que tem de tirar essa camisa ae'"**, contou.