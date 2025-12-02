Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Comentarista da ESPN rebate Abel Braga e manda recado: 'Aqui tem um viado de rosa'

“Não dá para a gente continuar normalizando esses comentários”, afirmou Ricardo Spinelli

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 07:29

Ricardo Spinelli
Ricardo Spinelli Crédito: Reprodução

Durante o programa Puxeta, na ESPN, nesta segunda-feira (1º), o comentarista Ricardo Spinelli decidiu responder publicamente à declaração homofóbica feita por Abel Braga. O novo técnico do Internacional havia zombado do uniforme rosa usado pelo clube, adotado em uma ação de conscientização sobre o câncer de mama.

Ao vivo, Spinelli - que é gay - explicou que pensou bastante antes de se manifestar, inclusive por envolver sua própria sexualidade. Mas concluiu que não poderia ignorar o episódio. “Não dá para a gente continuar normalizando esses comentários”, afirmou ao divulgar o vídeo posteriormente nas redes sociais.

Comentarista Ricardo Spinelli

Ricardo Spinelli por Reprodução
Ricardo Spinelli por Reprodução
Ricardo Spinelli por Reprodução
Ricardo Spinelli por Reprodução
Ricardo Spinelli por Reprodução
Ricardo Spinelli por Reprodução
Ricardo Spinelli por Reprodução
1 de 7
Ricardo Spinelli por Reprodução

No estúdio, ele foi direto. "Não sou de me expor muito, tento ser a pessoa mais discreta possível, mas, Abel, aqui tem um viado de rosa. Tem um documentário aqui na ESPN que se chama 'Abel, o Grande'. Te admirei muito por muitos anos e, a partir desse momento, você é o Abel, o pequeno. Time de viado, você não é, sorte a sua, porque como é difícil", declarou.

Em seguida, completou: "Um time de viado, muito provavelmente, é um time com muito mais coragem do que você pode imaginar na sua vida. Por isso, fiz questão de vir de rosa."

Piada homofóbica

A piada de Abel aconteceu em sua primeira coletiva desde o retorno ao Inter, contratado para tentar evitar o rebaixamento. Ele relatou que havia reclamado do uniforme rosa durante um treino:

"Fiz uma brincadeira, ele deu um esporro em todo mundo. 'Eu falei não quero po* do meu time treinando de camisa rosa, parece time de viado'. Ele já falou: 'já falei que tem de tirar essa camisa ae'"**, contou.

Diante da repercussão, o técnico publicou um pedido de desculpas. "Em primeiro lugar, reconheço que não fiz uma colocação boa sobre a cor rosa durante a minha coletiva. Antes que isso se prolifere, peço desculpas. Cores não definem gêneros, o que define é caráter. O Internacional precisa de paz e muito trabalho", escreveu nas redes sociais.

Tags:

Homofobia Internacional

Mais recentes

Imagem - Dez times ainda têm risco de rebaixamento no Brasileirão

Dez times ainda têm risco de rebaixamento no Brasileirão
Imagem - Jogadores de Bahia e Vitória estão entre os que menos desfalcam times brasileiros por lesões

Jogadores de Bahia e Vitória estão entre os que menos desfalcam times brasileiros por lesões
Imagem - Ronaldo celebra grande fase no gol do Bahia: 'Me preparei bastante para corresponder'

Ronaldo celebra grande fase no gol do Bahia: 'Me preparei bastante para corresponder'

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário é preso por liderar esquema de sonegação fiscal superior a R$ 14 milhões na Bahia
01

Empresário é preso por liderar esquema de sonegação fiscal superior a R$ 14 milhões na Bahia

Imagem - BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil
02

BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil

Imagem - Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)
03

Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)

Imagem - Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda
04

Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda