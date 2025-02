BAHIA X THE STRONGEST

Como fazer o teste grátis no Paramount+ para assistir o jogo do Bahia na Libertadores

O serviço de streaming será o único a transmitir o jogo entre Bahia e The Strongest nesta terça-feira (18) às 21h30

A estreia do Bahia na Libertadores contra o The Strongest, da Bolívia, pela segunda fase da competição, acontecerá no estádio Hernando Siles, em La Paz, nesta terça-feira (18), às 21h30. Para os tricolores que ficaram no Brasil, a única opção de streaming é o Paramount+.>