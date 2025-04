ROTINA DE UM CAVALEIRO

Confiança do cavalo e treino: saiba como se prepara um atleta de hipismo

Modalidade envolve exige, entre outros fatores, sintonia entre cavaleiro e cavalo

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de abril de 2025 às 17:30

Rotina de preparação para o hipismo vai além da técnica Crédito: Divulgação

Todo esporte precisa de treinamentos para que o praticante possa melhorar o seu desempenho. No entanto, existem modalidades em que é preciso haver uma sintonia entre um grupo ou uma dupla, como no hipismo. O desempenho dentro da pista é apenas o reflexo de um processo extenso de preparação.>

Segundo as amazonas Paula Solano e Érica Campos, a rotina de um atleta da modalidade envolve exige sintonia entre cavaleiro e cavalo, atenção ao bem-estar do animal, preparo emocional, planejamento de metas e acompanhamento especializado. Para elas, o hipismo é um esporte de parceria e o sucesso na competição começa muito antes da largada.>

“Um bom resultado depende da construção de confiança entre cavaleiro e amazona com o cavalo, que só acontece com treino, cuidado e convivência diária. Além disso, o atleta precisa de suporte técnico e emocional, além de muita disciplina, para evoluir com segurança e constância”, destacam as atletas, sócias da Vila Hípica Verona (VHV), centro de treinamento localizado em Camaçari.>

Na prática, a preparação para a competição começa com o estabelecimento de metas claras: melhorar o tempo nos percursos, subir de categoria, corrigir falhas, aprimorar o conjunto ou alcançar classificações mais altas. Com esses objetivos definidos, a equipe da VHV desenvolve um planejamento personalizado, que inclui treinos estratégicos e individualizados, acompanhamento físico e emocional, planejamento das provas, além de um protocolo completo de cuidados com o cavalo – como alimentação, descanso, revisões veterinárias e transporte adequado.>

Outro ponto importante é o controle da ansiedade e a criação de uma rotina pré-prova. “Trabalhamos técnicas de concentração, respiração e visualização do percurso. Pequenos rituais ajudam o atleta a entrar no clima da competição com mais segurança e foco”, explica Paula Solano.>