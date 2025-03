VAI COMEÇAR

Confira onde assistir à estreia do Vitória no Campeonato Brasileiro

Partida contra o Juventude ocorre neste sábado (29), a partir das 18h30

O Campeonato Brasileiro está de volta. Após conseguir uma arrancada no segundo turno da competição em 2024 e se salvar do rebaixamento, o Vitória estreia no torneio nacional neste sábado (29), quando viaja ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Juventude. A partida será disputada no estádio Alfredo Jaconi, a partir das 18h30. Confira informações sobre a partida.>