RETORNO

Vitória oficializa contratações de dupla de atacantes para o Brasileirão

Jogador vestiu a camisa rubro-negra entre 2018 e 2019

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de março de 2025 às 14:24

Erick e Léo Pereira foram anunciados pelo Vitória Crédito: Reprodução; Francisco Cedrim/CRB

O Vitória anunciou as contratações dos atacante Erick e Léo Pereira para reforçar o elenco comandado por Thiago Carpini no Campeonato Brasileiro deste ano. A dupla chega por empréstimo até o final de 2025 junto ao São Paulo e ao CRB, respectivamente. Os anúncios foram realizados nesta sexta-feira (28), através das redes sociais do clube baiano.>

Os atacantes aguardam a regularização de seus nomes no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder serem relacionados já visando o confronto deste sábado (29), pela estreia do Brasileirão. O Vitória encara o Juventude às 18h30, no estádio Alfredo Jaconi. >

Erick e Léo Pereira vão ser regularizados até o final do dia. Estando tudo ok, sem dúvida eles vão aparecer na lista de relacionados Thiago Carpini Técnico do Vitória

Erick

Erick retorna ao Vitória, onde atuou emprestado pelo Braga, de Portugal, nas temporadas 2018 e 2019. Na ocasião, somou 32 jogos, três gols e duas assistências. Atacante de beirada, o jogador canhoto pode atuar nas duas pontas do ataque, mas rende melhor jogando pela direita, onde se destacou na carreira.>

Reserva do São Paulo, Erick participou de oito partidas oficiais no ano, sendo titular em apenas duas e contribuindo com uma assistência na temporada. Em 2024, foram 36 jogos oficiais, três gols e quatro assistências. Natural de Recife, o jogador foi contratado pelo Tricolor Paulista após se destacar com a camisa do Ceará em 2023.>

Na temporada de destaque, foram 31 participações diretas em gols, sendo 18 gols marcados e 13 assistências concedidas pelo jogador no Vozão. Ao todo, a passagem de Erick no Ceará rendeu 23 tentos anotados e 15 passes para gols.>

Léo Pereira

Léo Pereira é natural de Bauru, em São Paulo, e passou pelas categorias de base do Corinthians até se profissionalizar no Ituano. Atacante de beirada, o atacante tem como característica principal a velocidade e o duelo nas situações de um contra um. O Vitória será a segunda equipe nordestina a contar com o jogador.>

Ele também passou por Grêmio, Atlético-GO, Marítimo (Portugal) até chegar ao CRB em 2023. Pela equipe alagoana, o atacante tem 92 jogos, com 14 gols e 10 assistências. Léo Pereira era nome de desejo dos torcedores rubro-negros após se destacar na partida contra o Leão, pela Copa do Nordeste. Na ocasião, o jogador deu trabalho para a defesa do Vitória e marcou um dos gols do CRB no jogo.>