PAREDÃO DO LEÃO

Vitória renova contrato de goleiro Lucas Arcanjo até 2028

A renovação foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (28)

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de março de 2025 às 14:58

Formado na base do Leão, Lucas Arcanjo renovou contrato por mais dois anos Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória renovou o contato do goleiro Lucas Arcanjo até o fim de 2028. O antigo vínculo do jogador com o Leão era válido até o final de 2026. A renovação foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (28). O jogador é o segundo goleiro com mais jogos oficiais vestindo a camisa do clube, com 191 partidas.>

De acordo com o levantamento realizado por Ubiratan Brito e divulgado pelo Vitória, o goleiro com mais jogos disputados é Borges, com 293 entre os anos de 1982 a 95. Em segundo lugar aparece Lucas Arcanjo, com 187, seguido por Aguinaldo com 186 entre 71 e 73 e, em seguida, Gelson com 180 jogos com a camisa do Leão, entre 77 e 81.>

Nos 10 anos em que veste o brasão do Vitória, Arcanjo fez parte de subidas, rebaixamentos e conquistas. A maior delas sendo o título de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2023. A importância de um jogador formado nas categorias de base na campanha que deu o maior título da história do clube já foi comentada pelo goleiro, que repete o feito com orgulho, já que sabe que entrou para um grupo extremamente limitado de jogadores do Leão.>

"Eu até gostava de brincar muito com meu pai e falar que, se pesquisar na história, sou o primeiro goleiro a ser campeão nacional pelo clube. Para mim, como eu não canso de dizer, é gratificante por ter vindo da base. Como o Vitória é um time gigante no futebol brasileiro, tem um peso maior ser prata da casa", explicou.>