REFORÇO DE PESO

Corinthians oficializa a contratação do atacante holandês Memphis Depay até 2026

O jogador de 30 anos foi aprovado nos exames médicos realizados em seu país e desembarca ainda esta semana para se apresentar ao Timão

Estadão

Publicado em 9 de setembro de 2024 às 20:53

Memphis Depay posa com a camisa do Corinthians Crédito: Divulgação

Memphis Depay é oficialmente jogador do Corinthians. A contratação do atacante holandês foi confirmada nas redes sociais do clube no começo da noite desta segunda-feira. O jogador de 30 anos foi aprovado nos exames médicos realizados em seu país e desembarca ainda esta semana para se apresentar para Ramón Diaz - o clube quer apresentá-lo à torcida no jogo com o Juventude, quarta-feira, na Neo Química Arena.

O Corinthians interagiu com seus torcedores pelo Instagram e logo soltou um vídeo dizendo que o dia estava "diferente." "Manto alvinegro, sobremesa e uma boa música", foi a legenda do vídeo no qual uma pessoa aparece de costas com camisa laranja escutando um rap e com os dedos no ouvido simulando a comemoração do atacante, com o símbolo corintiano ao fundo. Logo depois, aparece a camisa do Corinthians navegando por Amsterdã, na Holanda.

"Memphis Depay é do Coringão! Atacante neerlandês chega ao Timão com contrato válido até 2026!", oficializou o clube. Foram tantos acessos na informação que o STI do clube saiu do ar. "Nesta segunda-feira (09), o Sport Club Corinthians Paulista acertou a contratação do atacante neerlandês Memphis Depay. Aos 30 anos, o atleta chega ao Timão com contrato válido até 31 de dezembro de 2026."

Como estava sem clube, o jogador pôde ser inscrito após o fechamento da janela de transferências internacionais. O acordo dura dois anos e a chegada é a promessa da patrocinadora máster, Esportes da Sorte, de ter um reforço de peso que vai mexer com o marketing do clube. O Corinthians espera aumentar bastante as receitas com a chegada do astro internacional.

Serão aproximadamente R$ 3 milhões de salários mensais, em acordo de R$ 70 milhões pelos dois anos e alguns meses do vínculo, que, em tese, serão pagos pela patrocinadora - está com as contas bloqueadas em investigação da Polícia Federal. O investimento de peso estava previsto em uma das cláusulas do acordo de parceria com a casa de apostas que substituiu a Vai de Bet.

QUEM É DEPAY?

Depay se profissionalizou pelo PSV, em 2012, antes de iniciar seu tour pela Europa, defendendo as cores de Manchester United, Lyon e Barcelona até chegar no Atlético de Madrid. Na temporada passada, foram 31 aparições no clube espanhol, com nove gols anotados e duas assistências.

A história de sucesso do atacante começou em 2014, quando tinha 20 anos e se destacou na seleção comandada por Louis van Gaal, na Copa do Mundo, no Brasil. Voltou a ter boa aparição com a camisa de seu país este ano, com a Holanda avançando até a semifinal da Eurocopa.

GUILHERME BIRO NEGOCIADO

Depois de relutar em abrir mão de Guilherme Biro, a chegada dos nove reforços na atual janela deixou o jovem meia sem espaços e o Corinthians anunciou nesta segunda-feira seu empréstimo.