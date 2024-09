FUTEBOL

Corinthians pedirá que árbitro de polêmicas contra Juventude não apite mais jogos do time

Juiz se viu envolvido em ao menos duas polêmicas

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 10:21

Mesmo com a classificação para a semifinal da Copa do Brasil e a festa pela apresentação do jogador Memphis Depay, o Corinthians não ficou satisfeito com a atuação do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) contra o Juventude e irá conversar com Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para que o profissional não volte a apitar jogos da equipe.

No duelo desta quarta-feira, o juiz se viu envolvido em ao menos duas polêmicas, ambas no primeiro tempo, em lances de ataque do Juventude. Em ambos, Wagner precisou ir ao monitor do VAR para reavaliar a jogada, por falta no goleiro corintiano Hugo Souza. No primeiro, anulou o gol de Lucas Barbosa, mas no segundo, após dividida do goleiro com Zé Marcos, o gol foi validado.

É esperado que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, converse com Ednaldo já nesta quinta-feira, antes mesmo da CBF liberar os áudios do VAR. O procedimento é semelhante ao que São Paulo adotou em partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Júlio Casares, presidente do clube, foi à CBF e exigiu o áudio da arbitragem na íntegra. Quando liberado, o time entrou com ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela impugnação da partida - derrota por 2 a 0.

Ao todo, foram dados dez minutos de acréscimos no primeiro tempo na Neo Química Arena, em função da demora do árbitro em reavaliar os lances. Além disso, o árbitro já esteve envolvido em outras polêmicas com o Corinthians, ambas pela Copa do Brasil

Em 2018, na final contra o Cruzeiro, Wagner anulou um gol de Pedrinho por falta de Jadson sobre Dedé, no início do lance. Já em 2020, nas oitavas de final contra o América-MG, o Corinthians vencia o confronto por 1 a 0, mas o árbitro assinalou um pênalti de Lucas Piton, que corria de costas para o lance, por toque de mão.