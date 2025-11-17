Corrida 'Bota Pra Correr' ocorre no domingo (23); veja preços e como se inscrever

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 14:51
Salvador recebe no próximo domingo, dia 23 de novembro, o Bota Pra Correr, evento que tem o objetivo de combater o sedentarismo e incentivar a prática de atividades físicas. Com o conceito de um movimento nacional para tirar as pessoas do sofá, a prova busca promover saúde, bem-estar e a importância da atividade física na rotina diária.
O evento, que oferece percursos de 5 km e 10 km, com categorias individuais e em dupla, terá início às 6h, no Estacionamento Piatã, na Praça Piatã. Na categoria Dupla, a classificação será definida pela soma dos tempos líquidos de ambos os atletas, sendo que os integrantes não precisam cruzar a linha de chegada ao mesmo tempo.
Ao se inscrever, o participante ganha uma segunda inscrição gratuita para convidar alguém a correr junto, reforçando a ideia de que, quando dois correm, contagiam, e quando milhares correm juntos, forma-se um movimento.
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no site: https://saiadosofa.run/salvador/. O kit do participante, a partir de R$ 89,00 inclui duas inscrições de prova, duas camisetas, duas sacolas e duas medalhas (pós-prova).
