ATIVIDADE FÍSICA

Corrida 'Bota Pra Correr' ocorre no domingo (23); veja preços e como se inscrever

Evento acontece no dia 23 de novembro, em Piatã, e incentiva a prática de atividades físicas com percursos de 5 km e 10 km

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 14:51

Bota Pra Correr Crédito: Divulgação

Salvador recebe no próximo domingo, dia 23 de novembro, o Bota Pra Correr, evento que tem o objetivo de combater o sedentarismo e incentivar a prática de atividades físicas. Com o conceito de um movimento nacional para tirar as pessoas do sofá, a prova busca promover saúde, bem-estar e a importância da atividade física na rotina diária.

O evento, que oferece percursos de 5 km e 10 km, com categorias individuais e em dupla, terá início às 6h, no Estacionamento Piatã, na Praça Piatã. Na categoria Dupla, a classificação será definida pela soma dos tempos líquidos de ambos os atletas, sendo que os integrantes não precisam cruzar a linha de chegada ao mesmo tempo.

Ao se inscrever, o participante ganha uma segunda inscrição gratuita para convidar alguém a correr junto, reforçando a ideia de que, quando dois correm, contagiam, e quando milhares correm juntos, forma-se um movimento.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no site: https://saiadosofa.run/salvador/. O kit do participante, a partir de R$ 89,00 inclui duas inscrições de prova, duas camisetas, duas sacolas e duas medalhas (pós-prova).

Serviço