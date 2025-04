COPA DO BRASIL

CSA x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Clubes se enfrentam nesta quarta-feira (30), no Estádio Rei Pelé, em Maceió

CSA e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. A partida de volta está marcada para o dia 20 de maio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O gol fora de casa não é critério de desempate.>

Onde assistir CSA x Grêmio ao vivo

CSA

O Azulão chega confiante, com uma sequência de cinco jogos de invencibilidade, incluindo uma vitória por 2 a 1 sobre o Náutico no último fim de semana, pela Série C. O técnico Higo Magalhães, no entanto, terá os desfalques de Vidal e Marcelinho.>