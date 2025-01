PEGA LEÃO

De volta à Fonte Nova, Vitória encara Colo-Colo para continuar na liderança do Baianão

Confronto contra o Tigre ocorre neste sábado (25), a partir das 18h30

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de janeiro de 2025 às 02:00

Thiago Carpini comanda o Vitória pela quarta rodada do Baianão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em um intervalo de apenas dois dias após a última partida, o Vitória volta a campo neste sábado (25) para enfrentar o Colo-Colo, pela quarta rodada do Campeonato Baiano. O confronto pode dar a manutenção do clube rubro-negro na liderança da competição ou tirar o Tigre da zona de rebaixamento. O jogo também marca o retorno da torcida do Leão à Arena Fonte Nova. A bola rola às 18h30. >

Com a proibição da torcida mista nos clássicos entre a dupla Ba-Vi, os jogos com o Bahia como mandante não contaram com os torcedores do Vitória no estádio. A última partida que o Leão disputou na Fonte Nova com o apoio de sua torcida aconteceu no dia 14 de setembro de 2019, quando o clube mandou seu jogo no local e perdeu para o Guarani por 1x0, pela 22ª rodada da Série B.>

O Leão, no entanto, não será o mandante da partida. O Mário Pessoa, estádio que recebe os jogos das equipes de Ilhéus, não foi liberado pela Federação Baiana de Futebol (FBF) para mandar os confrontos até que cumpra determinadas exigências. A partida então seria disputada no Waldomiro Borges, em Jequié, mas um acordo entre as equipes mudou o palco para Salvador.>

Sobre a partida contra o Colo-Colo, o lateral direito Claudinho falou sobre a mudança no mando de campo. Para o jogador, a possibilidade do elenco ter uma viagem a menos vai ajudar nesse início de temporada.>

"Todas as viagens, querendo ou não, tem um desgaste. A gente vem de uma sequência muito grande de jogos e poucos dias de descanso. Sabemos que qualquer descanso em casa e tempo para treinar também é muito importante" Claudinho Lateral direito do Vitória

Além do palco, outro reencontro acontece dentro de campo. Tradicional equipe da Bahia, o Colo-Colo foi campeão da segunda divisão do Baianão e ressurgiu na elite do futebol baiano. O último encontro entre as duas equipes carrega uma lembrança negativa para os visitantes deste sábado (25). Em 2015, o Vitória foi superado por 2x0 pelo Tigre no jogo de volta das quartas de final do estadual e acabou eliminado da competição. O episódio, inclusive, serviu como um estopim para a renúncia do então presidente, Carlos Falcão, após protestos da torcida.>

Em todas as competições, foram disputados 24 jogos entre as duas equipes, com o Leão saindo vencedor em 11 jogos, empatando seis e sendo superando sete vezes. Com o Colo Colo como mandante, o retrospecto ainda é favorável para os rubro-negros, já que o Tigre ganhou apenas três partidas, empatou quatro e perdeu cinco vezes.>