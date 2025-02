VALE A FASE DE GRUPOS

Definido: veja o adversário do Bahia na próxima fase da Libertadores

Tricolor fará primeiro jogo fora de casa e vai decidir a classificação na Fonte Nova

O Bahia já tem adversário definido na terceira fase da Copa Libertadores da América. O tricolor enfrentará o Boston River, do Uruguai, que na noite desta quarta-feira (26) empatou por 1x1 com o Ñublense, na cidade de Chillan, no Chile, e avançou na competição. >

No primeiro jogo, o Boston River venceu por 1x0, em casa, e por isso tinha a vantagem do empate. Nesta quarta-feira, os chilenos saíram na frente, com Martín Rodríguez. No segundo tempo, Agustín Agnello deixou tudo igual. >