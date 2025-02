FORA DOS PLANOS

Sem espaço no Bahia, zagueiro Vitor Hugo negocia saída para o Atlético-MG

JOgador de 33 anos tem contrato com o Esquadrão até o fim de 2026

Sem espaço no elenco do Bahia, o zagueiro Vitor Hugo pode ter um novo destino nos próximos dias. O defensor de 33 anos negocia a ida para o Atlético-MG. >

Vitor Hugo está fora dos planos do técnico Rogério Ceni e este ano disputou apenas uma partida, na vitória por 3x1 sobre o Jequié, quando foi substituído no intervalo. >

Nos dois últimos jogos no Campeonato Baiano, o tricolor utilizou um time reserva e, mesmo assim, Vitor Hugo não foi aproveitado. Contra o Barcelona de Ilhéus, no Barradão, ele ficou no banco para Kauã Davi. Diante da Juazeirense, o experiente defensor viu o garoto Fredi ser titular. >