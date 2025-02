CONFRONTO INTERNACIONAL

Ñublense x Boston River: veja onde assistir jogo que define adversário do Bahia na Libertadores

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26)

O Bahia vai conhecer hoje o seu próximo adversário na Copa Libertadores da América. Boston River, do Uruguai, e Ñublense, do Chile, se enfrentam pelo jogo de volta da segunda fase. A partida será na cidade de Chillan, no Chile. >

A bola rola às 19h, com transmissão ao vivo na ESPN4 e no Disney+. O duelo tem narração de Cleidi Oliveira e comentários de Elton Serra. >

No jogo de ida, no estádio Centenário, em Montevidéu, o Boston River venceu por 1x0. O time uruguaio entra em campo com a vantagem do empate para se classificar. >