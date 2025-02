NOVO TREINADOR

Dono do Botafogo defende Renato Paiva: 'Gostei do que ele fez no Bahia'

John Textor explicou a escolha pelo técnico português

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 14:44

Renato Paiva pediu demissão do Bahia em setembro Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Botafogo enfim tem um técnico anunciado para a temporada. Depois de 55 dias sem um comandante principal, o alvinegro anunciou a contratação do português Renato Paiva, que chega com contrato até dezembro de 2026. Dono da SAF do clube, John Textor justificou a escolha e elogiou o trabalho do treinador no Bahia, em 2023.>

"Engraçado, eu realmente não ouvi o nome dele. Eu vi os vídeos dele, é como eu acho treinadores. Deixa eu falar a razão. Se queremos jogar rápido, a velocidade precisa ser estruturada, com jogadores que entendem suas posições, que sabem onde os companheiros estão. Sentir a posição é tudo, saber onde os companheiros estão não leva tempo para tomar decisões, a bola move mais rápido. Inteligente, técnico e rápido. Isso que eu gosto nesse treinador. Eu também gosto que ele passou 15 anos na base. Teve várias oportunidades de subir e não quis. Nós medimos quantitativamente confiança na juventude, e é isso o que precisamos construir aqui. Já montamos o campeão sul-americano", disse.>

"Contratamos um treinador que não é apenas muito qualificado para treinar, mas que conhece o Brasil. Eu gostei do que ele fez no Bahia em termos da forma como ele treinou o Bahia. Mas passar 15 anos na base porque confia nos jovens e quer desenvolver os jovens... Ele é o técnico certo para nós, é o técnico certo para esse projeto", completou Textor.>

Durante o período em que ficou sem um treinador principal, o Botafogo perdeu os títulos da Recopa e da Supercopa, e também não conseguiu chegar à semifinal do Carioca. Apesar dos tropeços, o empresário americano defendeu o planejamento do Botafogo.>