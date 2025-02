ANOTE NA AGENDA

Bahia já sabe quando enfrentará o Boston River pela Libertadores; veja detalhes

Esquadrão está a dois jogos da fase de grupos da competição

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 11:56

Bahia eliminou o The Strongest na segunda fase prévia da competição Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia está a apenas dois jogos de assegurar um lugar na fase de grupos da Copa Libertadores. Para chegar lá, terá que passar pelo Boston River, do Uruguai. Após a definição do adversário, o tricolor já sabe quando serão as partidas pela terceira fase prévia da competição. A Conmebol detalhou os jogos nesta sexta-feira (28), e divulgou data, horário e local.>

O duelo de ida está marcado para o dia 6 de março (quinta-feira da semana que vem), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevideu, no Uruguai. Já a volta está agendada para uma semana depois, dia 13, também às 21h30, na Arena Fonte Nova.>

?️ Saiu a tabela!



Nossos jogos contra o uruguaio Boston River serão nas duas próximas quintas-feiras, dias 6 e 13 de março, primeiro no histórico Estádio Centenário e a grande decisão na Fonte Nova, valendo vaga na fase de grupos da CONMEBOL Libertadores #oPioneiroVoltou #BBMP pic.twitter.com/2l9VhShSQT — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 28, 2025

O Bahia avançou para a terceira fase ao eliminar o The Strongest, da Bolívia. Após o empate em 1x1 no jogo de ida, fora de casa, o tricolor garantiu a classificação ao vencer na Fonte Nova por 3x0, com gols de Lucho Rodríguez e Ademir (duas vezes). Já o Boston River superou o Ñublense.>

Além do Esquadrão, há outro brasileiro no páreo: o Corinthians. O Timão medirá forças contra o Barcelona de Guayaquil. Os duelos acontecerão nas próximas duas quartas-feiras (5 e 12 de março), às 21h30. O primeiro encontro será no Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil, enquanto a volta está marcada para a Neo Química Arena.>

Já o Boca Juniors não teve a mesma eficiência e ficou pelo caminho, eliminado nos pênaltis pelo Alianza Lima.>