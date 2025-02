REFORÇO

Zé Guilherme é apresentado e projeta títulos pelo Bahia

Lateral-esquerdo é integrado ao elenco após disputar o Sul-Americano Sub-20

Gilberto Barbosa

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 18:16

Zé Guilherme foi apresentado nesta quinta (27) Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O lateral-esquerdo Zé Guilherme foi apresentado oficialmente pelo Bahia no CT Evaristo de Macedo nesta quinta-feira (27). O defensor de 19 anos foi anunciado pelo clube no dia 16 de janeiro, mas estava integrado ao elenco da Seleção Brasileira sub-20, que venceu o Sul-Americano da categoria. >

“Estou muito feliz de estar aqui. Quando surgiu a possibilidade de vir para o Bahia, fiquei muito feliz e conversei com meu empresário que queria estar aqui. Venho acompanhando o Bahia e vendo o crescimento nas competições. [O time] fez um excelente campeonato no ano passado e acredito que estando aqui, posso disputar muitos campeonatos e títulos”, disse. >

Com o encerramento do torneio continental, no último dia 16, o jogador chega ao tricolor para integrar o elenco sub-20. Ainda assim, ele pode ganhar minutos com o técnico Rogério Ceni, que tem utilizado atletas da base nos jogos do Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste. Até o momento, dez Pivetes de Aço participaram dos jogos do Esquadrão na temporada. >

“Fiquei muito feliz [com o título sul-americano sub-20]. É a realização de um sonho poder disputar um campeonato pela seleção brasileira, representar meu país e presentear a nossa gente com esse título tão importante para a minha carreira. Agora minha cabeça está voltada para o Bahia, para dar alegria a essa torcida maravilhosa e conquistar títulos por essa camisa”, afirmou. >

“Um garoto da base subir e estrear no profissional é muito importante, passei por isso no ano passado. Temos muitos campeonatos e isso é bom para dar rodagem para todos e todo mundo ficar apto para quando precisar”, completou. >

Após o triunfo contra o The Strongest, pela Libertadores, o tricolor volta suas atenções para o confronto contra a Jacuipense no próximo sábado (1), pelas semifinais do Campeonato Baiano. Zé Guilherme se torna mais uma opção para o elenco, que conta com Luciano Juba e Iago Borduchi na posição. >

“Estou bem sim, estou preparado. Creio que essa é a melhor parte, poder estrear e jogar na Fonte Nova. Desde que cheguei o elenco me recebeu bem. Conheci a estrutura pouco antes de treinar com meus companheiros. Gostei bastante, vi que aqui tem uma estrutura muito top, padrão Europa e estou muito feliz”, falou. >

O lateral também afirmou que sente confortável atuando em compor uma linha de três zagueiros, modelo usado por Rogério Ceni em 2025. “Jogamos dessa forma na seleção. Fizemos todos os jogos com essa formação em linha de três. Eu sou um lateral bastante ofensivo, sempre que posso estou na frente dando assistências e ajudando meus companheiros, mas a minha função principal é marcar”, concluiu. >

Zé Guilherme é natural de Fortaleza e foi revelado pelo Grêmio. No ano passado, o jogador fez parte da equipe principal e disputou nove partidas, uma delas na derrota do clube gaúcho para o Bahia, por 2x0, em Caxias do Sul, pelo Brasileirão. >

Após a classificação na Libertadores, o elenco tricolor se reapresentou na manhã de quinta-feira no CT Evaristo de Macedo. A preparação visa o confronto contra a Jacuipense, no próximo sábado (1), pela semifinal do Campeonato Baiano. O dia contou com atividades na academia e trabalhos no campo, visando testar opções para a partida.>