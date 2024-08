FUTEBOL

Dorival Júnior convoca seleção brasileira nesta sexta (23) para os dois jogos das Eliminatórias

O técnico da seleção brasileira Dorival Júnior vai fazer, nesta sexta-feira, o anúncio da convocação da equipe nacional para os dois próximos compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A relação vai ser divulgada na sede da CBF, no Rio, a partir das 11h30.

Os jogos são referentes às 7ª e 8ª rodadas do torneio. O primeiro duelo vai ser no dia 6 de setembro, diante do Equador, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Quatro dias depois, o Brasil viaja até Assunção para enfrentar o Paraguai no estádio Defensores del Chaco.