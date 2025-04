DESFALQUES?

Dupla do Bahia vira dúvida para enfrentar o Ceará no Brasileirão

Jogadores foram substituídos ao longo do confronto contra o Cruzeiro



Rede Nordeste, O Povo

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de abril de 2025 às 16:45

Goleiro Ronaldo sentiu dores musculares contra o Cruzeiro e virou dúvida para enfrentar o Ceará Crédito: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O goleiro Ronaldo e o lateral-direito Santiago Arias deixaram a partida contra o Cruzeiro com dores musculares e preocupam para o jogo contra o Ceará, na próxima segunda-feira (21). A dupla começou como titular diante dos mineiros, mas foi substituída ao longo do confronto e passará por exames de imagem neste sábado, 19, data marcada para a reapresentação do elenco.>

Titular absoluto do gol do Bahia, Ronaldo sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda. Na derrota por 3 a 0 para a Raposa, ele deixou o campo aos 18 minutos do primeiro tempo e foi substituído por Marcos Felipe.>

Já o lateral colombiano, que tem revezado a titularidade com Gilberto, foi substituído pelo companheiro de posição aos 25 minutos do segundo tempo, reclamando de dores musculares.>

Além dos dois, o Bahia segue com desfalques importantes no sistema defensivo. O zagueiro Kanu, que sofreu lesões na panturrilha e no tendão de Aquiles durante o empate em 1 a 1 com o Mirassol, passou por cirurgia. O clube não divulgou o prazo de recuperação.>