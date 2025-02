NA ALEMANHA

Dupla que tentou chantagear família de Schumacher é condenada à prisão

Envolvidos exigiram 15 milhões de euros (R$ 89 milhões) para não divulgar centenas de fotos e vídeos privados do heptacampeão

O ex-segurança Markus Fritsche e o segurança de boate Yilmaz Tozturkan foram condenados pela justiça da Alemanha a três anos de prisão e dois de condicional pela tentativa de extorsão à família de Michael Schumacher. Os envolvidos exigiram 15 milhões de euros (pouco mais de R$ 89 milhões) para evitar a divulgação de centenas de fotos e vídeos privados da família, além de cópias digitalizadas dos registros médicos do heptacampeão mundial de Fórmula 1.>

O processo foi conduzido pelo tribunal de Wuppertal. Segundo o jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung, Markus Fritsche alegou inocência, enquanto Tozturkan declarou-se culpado. O filho dele, Daniel Lins, acusado de participar do esquema, recebeu uma pena suspensa de seis meses.>

A família Schumacher foi ameaçada com a divulgação do material privado na darkweb. O Ministério Público disse que cerca de 900 fotos e quase 600 vídeos da família e os registros médicos digitalizados de Schumacher foram confiscados dos acusados. Um disco rígido continua desaparecido.>

Representando a família Schumacher, o advogado Thilo Damm disse que a família apelará no caso contra o ex-segurança, contra quem eles queriam uma pena de prisão de quatro anos.>

A família protegeu Schumacher da vista do público desde seu grave acidente de esqui em dezembro de 2013. O ex-piloto estava esquiando nos Alpes Franceses em Meribel quando caiu e sua cabeça bateu em uma pedra, resultando em uma lesão cerebral quase fatal. Desde que foi transferido do hospital em setembro de 2014, o heptacampeão de F1 tem sido cuidado privadamente em uma casa de família na Suíça.>

Schumacher se aposentou da F1 após vencer 91 corridas e cinco títulos consecutivos com a Ferrari (de 2000 a 2004). Os outros dois títulos do piloto alemão foram conquistados com a Benetton nos anos de 1994 e 1995.>