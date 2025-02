DEU RUIM

Jogador perde dente após briga generalizada em Flamengo x Botafogo

Zagueiro Barboza apareceu com a boca machucada ao deixar o Maracanã; veja o vídeo

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 12:48

Barboza deixou estádio com um dente a menos Crédito: Reprodução

Uma briga generalizada após a vitória do Flamengo sobre o Botafogo, por 1x0, terminou com um jogador com um dente a menos. O zagueiro Barboza foi um dos atletas que protagonizaram empurrões e troca de socos logo após o apito final da partida, disputada na última quarta-feira (12), no Maracanã. Ao deixar o estádio, o defensor apareceu com a boca machucada.

Assim que o árbitro Bruno Mota Correia encerrou o jogo, veio a confusão. Bruno Henrique, que já havia se estranhado com Barboza durante a partida, provocou o zagueiro do Botafogo. O zagueiro empurrou o atacante do Fla e e partiu para cima dele. Gerson surgiu para defender o companheiro de equipe, e vieram vários empurrões.

Outros jogadores entraram no tumulto. Barboza partiu para cima novamente e tentou dar um soco no rosto de Bruno Henrique. Não acertou e, na sequência, o zagueiro Cleiton, reserva rubro-negro, atingiu o rosto do argentino. O árbitro deu cartão vermelho a três atletas: Gerson, Cleiton e Barboza.

Seguranças e comissões técnicas das duas equipes entraram em campo para conter a briga. Agentes da Polícia Militar também foram acionados. Mas houve nova confusão no túnel que leva para os vestiários do Maracanã, e seguranças particulares e policiais tiveram que conter o tumulto novamente.