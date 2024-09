ATACANTE DO LEÃO

Em apresentação, Gustavo Mosquito descarta protagonismo e enfatiza conjunto para escapar do Z-4

O jogador de 27 anos disse já estar adaptado ao ambiente, além de comentar sobre a luta contra o rebaixamento

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 16:28

Gustavo Mosquito foi apresentado oficialmente pelo Vitória Crédito: Reprodução/TV Vitória

Após estrear pelo Vitória contra o Vasco no Campeonato Brasileiro, o atacante Gustavo Mosquito foi apresentado oficialmente pelo clube nesta quinta-feira (12). O jogador de 27 anos disse já estar adaptado ao ambiente, além de comentar sobre a luta contra o rebaixamento e a condição de protagonista nas rodadas finais do Brasileirão.

Com o Vitória na zona de rebaixamento, era natural que as esperanças do torcedor rubro-negro fossem desviadas para a janela de transferências. Durante o período de contratações, o Leão foi ao mercado e reforçou todos os setores do campo, com exceção do gol. Em meio aos novos reforços, Gustavo Mosquito chegou ao clube com a expectativa de conseguir elevar o nível no ataque vermelho e preto. No entanto, o próprio jogador descartou ser o “salvador da pátria”.

“Eu sei da minha responsabilidade, da minha importância dentro do grupo, mas não vai ser sozinho que eu vou conseguir tirar o Vitória dessa situação, preciso dos meus companheiros, juntamente com o trabalho do Tiago [Carpini]. Unidos e com todo mundo trabalhando vamos conseguir sair dessa situação, mas sei sim da minha importância”, afirmou.

Gustavo Mosquito disputou 27 partidas nesta temporada pelo Corinthians e tem 13 gols marcados na carreira, todos com a camisa do Alvinegro. Além da equipe paulista, o atleta passou por Coritiba, Vila Nova, Oeste e Paraná. O atleta conseguiu a rescisão indireta do contrato na Justiça por falta de recolhimento de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e dos direitos de imagem atrasados.

A batalha jurídica que ocasionou na chegada do jogador ao clube baiano deu tempo para que Gustavo se adaptasse ao novo ambiente em Salvador. “Muito feliz de estar aqui no Vitória, me surpreendeu bastante a estrutura acima do CT, dormitório, academia e campos. Jogar no Barradão é muito especial. Estou me sentindo muito bem já. Estou na minha casa, com a minha família. Isso é importante também, estou adaptado e agora é trabalhar bastante para, com meus companheiros, tirar o Vitória dessa situação”, deu o recado.

O jogador também revelou que tem se sentido confortável no dia-a-dia com o novo técnico e espera melhorar para poder já marcar o primeiro gol com a camisa do Vitória. Inclusive, já contra o Vasco, Mosquito teve a sua primeira grande chance pelo Leão, mas parou na trave o que poderia ter sido o gol de empate nos minutos finais da partida.

Contra o Atlético-GO, próximo adversário do time na Série A, o atacante espera que os trabalhos de finalização realizados durante a semana surtam efeito no estádio Antônio Accioly neste sábado (14), a partir das 16h. “A gente precisa melhorar quanto antes [a finalização]. (...) A gente precisa melhorar e espero que agora no próximo jogo a gente consiga concluir e fazer os gols para levar o Vitória a vitória”, deu o recado.