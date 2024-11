CONFRONTO DIRETO

Em busca de aumentar sequência positiva, Vitória recebe Corinthians no Barradão

Partida contra os paulistas ocorre neste sábado (9), a partir das 16h30

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de novembro de 2024 às 05:00

Alerrandro lidera o comando do ataque rubro-negro diante do Corinthians Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após ganhar do Athletico-PR fora de casa, o Vitória volta ao Barradão neste sábado (9) para enfrentar o Corinthians, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em campanhas de recuperação, os dois clubes travam um duelo para decidir quem terá a sequência positiva encerrada.

Parceiros durante toda a competição na briga contra o rebaixamento, os times chegam à reta final da Série A com resultados recentes espelhados. A equipe baiana e a paulista acumulam, cada, um empate seguido de três triunfos nas últimas quatro rodadas. Em meio ao bom momento do Leão, o goleiro Lucas Arcanjo declarou que o elenco tem encarado as partidas como finais, principalmente quando a disputa é em Salvador.

“A gente sabia que cada jogo de confronto direto era uma final, ainda mais aqui, no Barradão. Sabíamos que a gente tinha que ganhar os jogos dentro de casa e fizemos isso com o apoio da torcida. A gente desempenhou um bom futebol, que continue assim até o fim do campeonato”, disse.

O técnico Thiago Carpini relacionou 24 jogadores para enfrentar o Corinthians. Apesar de não poder contar com Lucas Esteves e Willian Oliveira, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o comandante rubro-negro terá a volta de três peças. Léo Naldi e Gustavo Mosquito retornam de suspensão, enquanto o lateral esquerdo PK se recuperou de lesão e deve ir à campo. Caso ainda não tenha condições de iniciar, um dos laterais direitos deve ser improvisado.

A dúvida reside na quantidade de atletas que devem compor a linha defensiva. Contra o Athletico-PR, Carpini escalou o time com três zagueiros e dois alas, mas a estratégia pode não continuar diante do rival paulista.

O confronto deste fim de semana vai marcar o 39° encontro entre os clubes na primeira divisão. O Timão tem vantagem neste retrospecto: ganhou 22 vezes, contra cinco vitórias rubro-negras. Outros 11 embates terminaram empatados.

Na atual edição do Brasileirão, o Leão é o 5° pior mandante, enquanto o Corinthians é o 4° pior visitante, com apenas duas partidas ganhas. A baixa colocação do Vitória neste ranking, porém, é herança do primeiro turno, já que o time somou somente dez pontos atuando dez vezes no Barradão neste período. Já no returno, são 13 pontos conquistados em seis jogos em Salvador.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e PK (Willean Lepo); Luan, Ricardo Ryller e Matheusinho; Gustavo Mosquito (Everaldo), Carlos Eduardo e Alerrandro.

Embalado pelo clássico

Do outro lado, o Corinthians vive seu melhor momento no Brasileirão, com quatro jogos de invencibilidade. De quebra, o mais recente triunfo veio no clássico contra o Palmeiras, em casa.

No entanto, para manter o embalo nesta reta final da Série A, o treinador argentino Ramón Díaz vai precisar lidar com imprevistos.

Os zagueiros André Ramalho e Cacá estão machucados e, com o baixo número de atletas dessa posição no elenco, a tendência é de que o treinador volte ao esquema com quatro defensores. Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, os laterais Matheuzinho e Hugo dão lugar a Fagner e Matheus Bidu como titulares diante do Vitória.